“Bir araçlık park yeri bile olmayan inşaata nasıl izin verilir?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lapta sakini bir vatandaşımız, bize gönderdiği fotoğraflarla sitemlerini dile getirerek bir arabalık bir park yeri olmayan fotoğraftaki inşaata nasıl izin verildiğini sorguladı.

Vatandaşımız sözlerine “Betonlaşmanın dayanılmaz çekiciliğine bir örnek daha… Lapta’da 15-20 metre genişliğinde, yolun kenarında bir alan. Herkes kendi mülküne inşaat yapabilir de bu inşaatların yapılabilme kuralları var diye biliyorum ben…” diyerek bütün alanı kapsayacak şekilde, iki blok 9 dairenin olacağı söylenen ama bir arabalık park yeri bile olmayacak şekilde yapılan inşaatın izni nasıl verilebildiğini sorguladı.

Şehirciliğin bu izni nasıl verdiğini, inşaat yapılırken Belediye, beldesine yapılan bu izinli ama kuralsız inşaat için neden müdahil olmadığını sorgulayan vatandaşımız “Yetkim yok” sakın denmesin çünkü niyet varsa o yetki elde edilebilir” dedi.

Arabalar, ana yolun içine, kaldırıma park edildiğinde, trafik sıkıştığında, yayalar yolun içinde yürümek zorunda kaldığında, kazalar olduğunda, canlar gittiğinde çok geç olacağını ifade eden vatandaşımız “Yerel yönetimlerin bu gibi durumlarda eş-ahbap-dost demeden cesur olmalarında yarar var. Aynı şekilde diğer kamu izin makamlarının da…“ diyerek sözlerini tamamladı.

