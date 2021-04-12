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Bilinçsizce yakılan çöplüklerle insanlar zehir soluyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizde son günlerde Serdarlı ve Geçitkale belediyeleri tarafından oluşturulan çöplük alanların bilinçsizce yakılmasından dolayı adeta zehir soluduklarını dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Bilinçsizce yakılan çöplüklerle insanlar zehir soluyor
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Belediyelerin oluşturduğu çöplük alanlarda bazı kişilerin demir veya metal aramaya çalışan bilinçsiz kişilerin yaktıkları çöplerden etrafa yayılan zehirli gazların gerek insan sağlığını gerekse doğayı etkilediğini ifade eden vatandaşlarımız, çöplük alanlara yakın yerleşim yerlerinde yaşayanların çok fazla hastalıklarla karşılaştığını belirttiler.
Ayrıca bu çöplüklerden yayılan gazların doğayı da mahvettiğini söyleyen vatandaşlarımız “Yakılan çöp alanlara yakın yerlerde doğa örtüsü zamanla kayboldu. Buralarda hayvanlar bile yaşayamaz duruma geldiler” diye konuştular.
Yakılan çöplük alanlardan neredeyse 10 kilometre uzakta olan bazı yerleşim yerlerindeki vatandaşların bile çıkan kötü ve zehirli kokudan etkilendiğini ifade eden duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde kanser vakalarının artmasında en büyük nedenlerden birinin doğada yakılan çöplükler olduğunu savundular.
Bu çöplük alanlarının yakılmasının artık sonlandırılması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, gerek Çevre Dairesi’nin gerekse belediyelerin üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesini istediler.
 
 
 
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