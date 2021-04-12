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Doğaya bırakılan suluklardan ne isteniyor?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı avcı vatandaşlarımız ülkemizde havaların ısınmaya başladığı bugünlerde doğadaki hayvanlarında su ihtiyaçlarının artmaya başladığını bu nedenle doğada suluk olarak bırakılan yerlere su takviyesi yapmak gerektiğini ifade ettiler.

Doğaya bırakılan suluklardan ne isteniyor?
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Su takviyesi yapmak amacıyla geçtiğimiz günlerde doğaya kurdukları suluklara su götüren Yıldırım Avcılık Atıcılık üyeleri sulukların yerinde yeller estiğini dile getirerek bazı sorumsuzların bu sulukları doğadan çaldıklarını iddia ettiler.
Çalınan bu sulukların yerine başka suluklar takviye ettiklerini dile getiren avcı vatandaşlarımız, doğadaki hayvanları korumak gerektiğini kaydettiler.
Avcıların hem av yaptığını hem de av hayvanlarını zamanı gelince koruyup büyüttüğünü ama bazı kendini bilmezlerin bu şekilde sulukları çalarak doğaya ihanet ettiklerini kaydettiler.
 
 
 
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