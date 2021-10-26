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Beton mikserleri daha dikkatli kullanılmalı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, ülkemizde her geçen gün biraz daha karmaşık olan yollarımızın özellikle büyük ve yük taşıyan araçlar nedeniyle kullanılmaz hale geldiğini savunarak sitemlerini paylaştılar.

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Beton mikserleri daha dikkatli kullanılmalı
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Özellikle inşaat sektörünün büyümesiyle birlikte yollarda artan beton mikserlerinin yollarda büyük tehlike saçtığını dile getiren sürücülerimiz, bu beton mikserlerinin zaman zaman yollara taşıdıkları hazır betonları döktüğünü ve bu nedenle de yolların bozulduğunu ifade ettiler.
Öte yandan bu beton mikserlerinin akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde de yollarda olduğunu söyleyen sürücülerimiz, bazılarının arka sinyal lambalarının kırık olduğunu bazılarının, fren lambalarının çalışmadığını ifade ederek, her an bir kaza yaşanabileceği endişesi taşıdıklarını söylediler.
 
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