

Kıbrıs Türkü geleceğinin belirsiz olduğu arafta yaşarken geliştirdiği geçici taktiklerle sadece günü kurtarmaya çalıştı hep. Herkes bir yaşam alancığı yaratarak ona sığındı ve kendini ilgilendirmeyen konularda üç maymunu oynayarak, inanılmaz bir hazmetme becerisi elde etti. Herşeyi kendinin işine geldiği gibi açıklayarak rasyonalize etmeye çalıştı. "Dağlar gidiyor," "ne yapalım ihtiyaç var," "kerhane doldu etraf," "ne yapalım bu kadar asker var bu memlekette," "kumarhaneler?" "ambargolar altında ancak bu kadar," "dağ taş supermarket üniversitesi doldu, kalite düştü!" "Eeee ne yapalım izolasyonlar altında sarılacağımız tek sektör." Şimdi ise bu son maskaralıklara kulp bulunuyor ve herkes yakında bunları da hazmedecek! Bunlar daha iyi günlerimiz...

(Mete Hatay)



Bir sigorta yapayım diyorum...

Karar veremiyorum.

Hükümet dağıldı, memleket sallantıda sigortası mı yapsam?

Döviz yükseldi, battım iflas ettim sigortası mı yapsam?

Zamlara karşı direnme sigortası mı?

Hayat sigortasının bana ne faydası var ki?

Hayattayken yaşayamadıktan sonra!

Yada sağlık sigortası!

Kaybettiğim benliğimi ve psikolojimi geri verir mi?

Daha geçerli sigortalar yapılması gerek artık.

Yada boşverin. ....

Sigortaya da para mara yok zaten !

Memleketi sigortalamak en mantıklısı!!

(Sevdiye Gökaydın)





Tüp gaza bir zam daha yapılacakmış… Öyle bir durumda Sedat Peker’e gerek kalmaz, herkes kendi videosunu çeker paylaşır ben size deyim… Ne başka bir zammı ne de o kadar ekrana vuran şeyi kaldıramaz bu ülke…

(Mehmet Ekin Vaiz)





Bu ülke talan yeri!

Bu ülke Çalışmadan, hak edilmeden alınan makamlarla, ganimetle, ihaleyle, avantayla , geri dönmeyen kredilerle, kara parayla, yasal hırsızlıkla, dağının, ovasının, sahillerinin peşkeş çekildiği,vergi kaçakcılarının ve çoklarının Zevki sefa içinde yaşadığı mutlu insanların ülkesi...

Kerhane, kumarhane, uyuşturucu satışı memlekette baş sektör!

5 anayolu olan bir yarım ada ülkesi bu kadar pisliği nasıl besler, büyütür... ve kaldırır?

***

Ekonomik kriz varmış?

Nerde?

Malı götüren götürdü. Götürüyor, götürecek!

Yoksa bu insanlardaki seçilme hevesi sadece Vatan sevgisinden mi güç alır?

Koskoca bir yalan...

Doğduğumuz günden beridir medeni insanın 1 liraya aldığı ürüne biz 5 lira verdik... borçlandığımız her 1 liraya 3 lira ödedik, öderiz.

Saf, sade vatandaş da kara kara borçlarını nasıl ödeyecek diye düşünür...

Hepimize Geçmiş olsun... Hatta kalan ömrümüze el fatiha!

(Eralp Şerifoğlu)





UBP kurultayını ötelemek şart oldu...

Bununla ilgili Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımız, PM Üyelerimize büyük bir sorumluluk düşmektedir...

Bu karışıklığın bulanıklığın içinde ortalık netleşmeden sağlıklı bir seçim yapmak mümkün değildir...

Bu Kurultayda gerginliğin artması ve adayların taraftarları arasında tartışma, kavga veya telafisi mümkün olmayan olaylara da sebebiyet verebilir...

Bundan dolayıdır ki Partinin en az 3/4 haftalık zamana şiddetle ihtiyacı vardır...

Parti Meclisi üyeliğine aday olan arkadaşlarımızın sıra numaraları ve aday sayıları değişmeyecek şekilde kurultayı ötelememiz kaçınılmazdır...

Hükümetin Başı istifa etmiş olsa bile bir Başbakana ahlaki olmayan bir şekilde komplo hazırlayıp özel hayatına saldıranlar hepsi ortaya çıkana kadar ve polis raporları İle mahkeme tutanaklarına göre bu olayla ilişkili olan herkesin Disiplin kuruluna verilip ihraç edilmeleri partinin selameti açısından da kaçınılmazdır...

Bu olayın kime yarayacağı kimin bundan karlı çıkacağı veya kimin kazanacağı da önemli değildir...

Bu toplumun ahlakı İle oynamayı, ne özel hayata saldırmayı, ne KKTC Makamlarını itibarsızlaştırma kimsenin ne haddinedir be de buna hakkı vardır...

UBP üzerinden KKTC siyasetini dizayn yapmaya çalışmanın da şimdi ne yeridir ne de zamanı...

Şimdi kutuplaşma zamanı değil, bu şartlar altında bir olmamız da mümkün görülmediğinden, şimdi hepimizin sorumluluk alma zamanıdır...

(Gürsel Uzun)



