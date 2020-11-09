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Başka yerde yaşayamam dedirten durumlar

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, geçtiğimiz gün gittiği Alayköy’de karşılaştığı fotoğraftaki durum karşısında şoklarını yaşadığını dile getirerek bununla ilgili görüşlerini bizlerle paylaştı.

Başka yerde yaşayamam dedirten durumlar
 
 

Bir aile ziyareti için gittiği Alayköy’de fotoğrafta görülen yol ortasındaki aydınlatma lambası direğini görünce bir an duraksadığını söyleyen vatandaşımız “Önce inanmak istemedim ama yakından bakınca direğin yolun tam ortasında olduğunu görünce donup kaldım” dedi.
Bu aydınlatma lambası direğinin neden asfaltın orta yerinde olduğunu sorgulayan vatandaşımız “Gündüz insanlar bu direği görüp dolaşıyor, ancak geceleri bu direğe çarpmamak bir mucize olsa gerek” diye konuştu.
Direğin asfalt dökülmeden önce mi yoksa döküldükten sonra oraya dikildiğini çok merak ettiğini ifade eden vatandaşımız “Tam başka yerde yaşayamam dedirten durumlar. Tam bir KKTC style” diyerek sözlerini tamamladı.
 
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