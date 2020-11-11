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Başıboş köpekler hayvancıları perişan ediyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvancı vatandaşlarımız son günlerde başıboş köpekler nedeniyle birçok büyük ve küçükbaş hayvan üreticisinin zarara uğradığını belirterek bu konuda bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Başıboş köpekler hayvancıları perişan ediyor
 
Hayvancı vatandaşlarımız özellikle Büyük Av Sezonu’nun başlaması sonrasında birçok avcının ovada bıraktığı başıboş köpeklerin karınlarını doyurmak veyahut hayvansal güdülerini bastırmak için büyükbaş veyahut küçükbaş hayvan mandıralarına saldırarak birçok hayvanı telef ettiklerini ifade ettiler.
Fotoğrafta görülen dananın geçtiğimiz gün Yıldırım’da bir büyükbaş hayvancısının mandırasına giren bazı köpekler tarafından parçalandığını söyleyen hayvancılar, bu köpeklerin sahiplerinin neden doğaya bırakmak yerine bir barınağa bırakmadıklarını sorguladılar.
Hayvancının zaten girdi maliyetleri nedeniyle zor günler yaşadığını söyleyen hayvancılarımız, “Bu şekilde telef olan her hayvanla zararımız daha da büyüyor” diyerek herkesin köpeklerine sahip çıkması gerektiğini sözlerine eklediler.  
 
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