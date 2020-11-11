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Sobalık odunlar nerden kesildi?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde adım adım kış aylarına doğru ilerlediğimiz bugünlerde evlerinde odun sobası veya şömine kullananların hazırlık yapmaya başladığını ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Sobalık odunlar nerden kesildi?
 Fotoğrafta da görüldüğü gibi, gerek zeytin odunlarının gerekse harup odunlarının satış için oduncular tarafından hazırlandığını dile getiren vatandaşlarımız, bu odunların nerelerden kesilen zeytin veya harup ağaçları olduğunu sorguladılar.
Vatandaşlarımız, bu odunların kuruyan ağaçlardan mı yoksa halen verim alınan ağaçlardan mı elde edildiğini sorgulayarak bu konuda Çevre ve Orman Dairesi yetkililerinin incelemelerde bulunması gerektiğini dile getirip yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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