“Bananecilik aldı başını gidiyor”

Vatandaş “Herhalde belediyenin çöpçüleri de günlerdir bu bölgeden çöp toplamadılar. Bu nedenle de çöpler etrafa saçılıyor” diye sitem etti





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, ülkede bazı şeyleri insanlarımızın kendisi yapması gerekirken, her şeyi başkalarından bekledikleri için çevrenin başta olmak üzere birçok şeyin düzeninin kalmadığını dile getirdiler.

Bize gönderdikleri bir çöp konteyneri fotoğrafıyla sitemlerini paylaşan vatandaşlarımız, fotoğrafta görüldüğü Mağusa’nın Sakarya bölgesindeki bir ara sokakta bulunan bu çöp konteynerinin neredeyse yolun içinde durduğunu belirttiler.

Bu çöp konteynerine çöplerini atan vatandaşların biraz olsun sorumluluk hissetmiş olsalar onu yol kenarına çekeceklerini söyleyen duyarlı vatandaşlarımız “Ancak ülkemizde bananecilik aldı başını yürüdü. Bu nedenle de fotoğrafta görüldüğü gibi çöp konteyneri neredeyse yola çıkacak ama kimse kenara itmedi” diye konuştular.

Bu arada çöplerin ise etrafa saçılmaya başladığına dikkat çeken vatandaşlarımız “Herhalde belediyenin çöpçüleri de günlerdir bu bölgeden çöp toplamadılar. Bu nedenle de çöpler etrafa saçılıyor” diyerek sitemlerini ilettiler.

