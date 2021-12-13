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Fuar PCR merkezi vatandaşı endişelendiriyor

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Fuar PCR merkezinin hali velileri endişelendiriyor

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Fuar PCR merkezi vatandaşı endişelendiriyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün çocuklarının okulda temaslı oldukları test yapmak için gittikleri Lefkoşa Fuar alanı PCR merkezindeki görüntülerden dolayı endişelendiklerini dile getirdiler.
Bize gönderdikleri fotoğraflarla endişelerini paylaşan vatandaşlarımız, test yapılan alanda eldivenlerin sağda solda atılı olduğunu, test yapan kişilerin giydikleri önlüklerin çöp kutusunda öylece durduğunu söylediler.
Bu çöplerin mutlaka her günün sonunda toplanması gerektiğini ifade eden duyarlı vatandaşlarımız “Sağlıklı insanların buralarda hasta olması hiçten” diyerek endişelerini paylaştılar.
 
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