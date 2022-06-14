Bakanlar neden makam araçlarıyla düğüne gidiyor?





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yaz aylarıyla birlikte başlayan düğün trafiğinin son zamanlarda arttığını ancak bu düğünlerde kendilerinin dikkatini çeken bir durumu bizlerle paylaşmak istediklerini ifade ettiler.

“Düğünlere gidiyoruz, Bakanların, Başbakanın makam arabası düğün salonu önünde! Neçin? Davet şahsınıza değil makamlarınıza mı?” diye sorgulayan vatandaşlarımız, bu bakanların düğüne giderek devlet görevi mi ifa ettiklerini sorguladılar.

RHA araçların kullanılması konusunda memurlar kadar bakanların da dikkatli olması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, “Balık baştan kokar. Bunu unutmayınız” diye konuştular.

