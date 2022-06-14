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Bohçacılar yine arttı

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Bohçacılar yine arttı
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemize deniz yoluyla giriş yapan ve Türkiye’den birçok eşyayı getirerek ülkemizde satan bohçacıların yine son zamanlarda oldukça arttığını dile getirerek, sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Özellikle tuhafiye ve benzeri eşyaları kapı kapı dolaşarak satan bu bohçacıların ülkemizdeki esnafların ekmek kapısını kapattığını ifade eden vatandaşlarımız, “Bu bohçacılar her eve girerek satış yapmaya çalışıyorlar. İnsanlarımız da onlara kapılarını kapatmıyorlar” diye konuştular.
Köylerde daha fazla görülen bu bohçacılara karşı belediye zabıtalarının müdahale etmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, hiçbir vergi ödemeyen ve esnafın rızkını kesen bu kişilerin mutlaka tespit edilerek ülke dışına gönderilmesinin şart olduğunu vurguladılar.
 
 
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