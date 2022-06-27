Babutsalar yok olma noktasında

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin endemik bitkileri arasında olan babutsaların her geçen gün yok olmaya devam ettiğini dile getirerek bize gönderdikleri fotoğraflarla üzüntülerini paylaştılar.

Bundan 3-4 yıl önce Kapalı Maraş bölgesinde görülen ve oradan yayılmaya başlayan fotoğraftaki hastalığın ülkemizin dört bir yanına dağılmaya başladığını ifade eden vatandaşlarımız, önce bir yaprakta beyaz pamuk şeklinde görülen bu hastalığın zamanla tüm yapraklara dağıldığını ve tüm babutsa ağacını yok ettiğini söylediler.

Doğuda görülen bu hastalığın bugün Mesarya’daki birçok köyde yayılarak adeta babutsaları yok ettiğini söyleyen vatandaşlarımız “Maalesef ne yaptıksa olmuyor. Bu hastalık adeta bir kanser gibi tüm babutsa ağacını 6 ay içinde yok etti” dediler.

Bu konuda gerekli çalışmalar yapılmazsa ülkede babutsa kalmayacağını savunan vatandaşlarımız, Tarım Dairesi başta olmak üzere herkesi bir şeyler yapmaya davet ettiler.

