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Ayrellicilerin yüzü gülüyor

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Ayrellicilerin yüzü gülüyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre, ülkemizde kış aylarının son günlerini yaşadığımız bugünlerde doğanın bereketli yüzünü göstermeye devam ettiği ve bu nedenle doğadaki yenen bitkilerden birçok vatandaşın harçlığını çıkardığı bildirilmekte.
Özellikle şubat ayının başında ülke genelinde görülen bereketli yağmurlar sonrasında ayrelli(Kuşkonmaz) bitkisinin adeta coştuğu ve her tarafta ayrellilerin görüldüğü bildirilirken, özellikle köylü vatandaşların dağ bayır dolaşarak ayrelli topladıkları kaydediliyor.
İlk çıktığı zamanlarda 200 TL bağı satılan ayrellinin şimdilerde bağı 80  ile 100 TL arasında satıldığı bildirilirken, bazı kişilerin toplama işini abarttıkları ve günde neredeyse 100 bağın üzerinde ayrelli topladıkları bize gelen bilgiler arasında bulunmakta.
 
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