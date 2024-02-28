SOSYAL MEDYANIN SESİ

Narenciyenin ve narenciye üreticilerinin bu noktaya gelmesi ve getirilmesi akıl alır gibi değil.

Türkiye’de bağımsız bir laboratuvarda ölçümleri yapılabilecek dünya tarafından kabul edilebilecek bir testin bugüne kadar yapılmamış olması çok ciddi bir yürütme zaafiyeti.

Bu testin gerçekleşmesi için henüz geç değil hemen bugün bunun için düğmeye basılmalı. AB dışında narenciyeyi almaya hazır ülkeler var.

Lefkoşa Türk Belediyesi olarak bu ihracat sürecinin önü açılana kadar geçici alımlarla üreticimize destek olmaya hazırız. Eminim diğer belediyeler de buna katkı koymaya hazırdır.

Üreticimizi ve üretimimizi kaybetmemeliyiz.

(Mehmet Harmancı)



"Orta üçte mücahit oldum, 74'te savaştım, yaralandım. Tamam da şimdi düşünüyorum, bu memlekette biz niçin mücadele ettik?”

Yılların üreticisi ve emekçisi Ergün Oza soruyor.

Telefonla aradı, çok dertliydi, “Benim adıma yazabilir, benim adıma sorabilirsin” dedi, ısrarla…

“Sabah uyanıyorum, Sanayi Bölgesi’ne geliyorum, Bangladeş ve Pakistanlı işçilerden başkası yok… Biz niye mücadele ettik? Kendi ülkemizde yollarda, sokaklarda, sanayide, üretimde kaybolmak için mi? Onca şaibe, yalan, sahtelik, dolandırıcılık için mi? Sabah uyandığımızda tek bir tanıdık yüz görmemek için mi? Biri bana anlatsın, bizi, çocuk yaşta niye asker yaptılar, bu günler için mi?”

(Cenk Mutluyakalı)



Ne Galatasaray ne de Fenerbahçe şampiyonluğu hak etmiyor. Bunca kuralsızlığa rağmen onuruyla şerefiyle bu ligde mücadele etmeye çalışan bütün takımlara helal olsun..

(Göktürk Ötüken)



YUH Kİ, NE YUH: Hava Kuvvetlerine mensup Amerikalı vicdanlı genç askerin "soykırıma ortak olmayacağım" diye vicdansızlara karşı bağırarak kendini Washinton'daki İsrail Büyükelçiliği önünde cayır cayır yakmasına ABD ve Batı basını karartma uyguladı, ama o dehşet verici sahneler internette izleyici sayısı çoğalarak dolaşıyor... Zavallı genç askerin eylemini yakından izleyen ABD gizli servis mensupları ateşle intiharı durduracak girişimi yapmadıkları gibi, üstelik cayır cayır yanmakta olan gence Texas kovboyları gibi tabanca da çektiler... Haberi önemsizleştirerek veren kimi ABD yayın organı ise Ben Aaron Bushnell adlı askerin ateşle intihar nedenin açıklamadı... Oysa asker, son nefesine dek "Filistin'e özgürlük" diye haykırdı... Vicdan karşısındaki vicdansızlara yuh ki, ne yuh!..

(Ahmet Tolgay)



Kimsenin yaşadıklarına gülmüyoruz da;

Rahmetli Tavuri yaşasaydı, hasetinden çatlardı!!!

Ne haller…

(Eralp Şerifoğlu)



Devlet kademesinde yükselmek için hırsına alet olanlar, şimdi, elleri kelepçeli boynu bükük küheylan

(Hüseyin Garip)

