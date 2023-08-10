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“Avrupa sayılırız ama iş güvenliği Afganistan’dan daha kötü durumda”

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“Avrupa sayılırız ama iş güvenliği Afganistan’dan daha kötü durumda”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, dün Mağusa’dan İskele bölgesine seyahat ettiklerini ifade ederek, bu seyahat sırasında dikkatlerini çeken şeylerden birinin iş güvenliği eksikliği olduğunu ifade ederek bu konuda bize bir fotoğraf göndererek sitemlerini paylaştılar.
Gazi Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi bölgesi belediyelerinde iş güvenliği ne durumda olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi birileri reklam panosu kurmaya çalışıyor ancak, ne kafalarında bir koruyucu kasket ne de bellerinde bir emniyet ipi yok” dediler.
Bu bölgelerin çok hızlı şekilde gelişerek adeta Avrupa’yı andırmaya başladığını ifade eden vatandaşlarımız “Oralarda artık Avrupa sayılır, ama emniyet, iş güvenliği Afganistan’dan daha kötü durumda. Arada kendi kendinizi denetleyin, denetletin” diyerek sitemlerini dile getirdiler.
Son günlerde iş güvenliği eksikliği nedeniyle yaşanan iş kazalarında birçok kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken vatandaşlarımız yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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