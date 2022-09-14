Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgiye göre, ülkemiz siyasetçileri içinde en duygusal ve vefalı kişi olan Fikri Ataoğlu eşine çok güzel bir incelik yaptı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, eşi Çiğdem Ataoğlu’nun doğum gününü kutladı.

Ataoğlu, sosyal medya hesabından eşi ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak şu mesajı yazdı:

“Nice yaşlara ve mutluluklara. İyi ki doğdun, iyi ki varsın canım. Nice güzel yıllara birlikte yürümek dileğiyle...

