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Mağusa Surlariçi yine çöpe boğuldu

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Tarihi bir bölge olan Suriçi’nin çöpe boğulması kabul edilemez bir durumdur. Burada kalan bölge sakinleri veyahut ziyaret eden turistler çöplerle yaşamak zorunda değildir”

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Mağusa Surlariçi yine çöpe boğuldu


Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa Suriçi sakini bazı vatandaşlarımız, ülkemizin belki de en eski yerleşim yerlerinden olan Mağusa  Suriçi’nin son yıllarda adeta unutulduğunu dile getirerek tarihi bir yer olan Suriçi’nin birçok hizmeti alamamasından yana dert yanarak bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.
Mağusa Suriçi’nin tarihi yapısıyla başta turistler olmak üzere yabancıların büyük ilgisini çekmesine karşın bu bölgenin ihmal edildiğine vurgu yapan bölge sakinleri “Bu bölgeye gelen birçok yabancı veya turist fotoğraflarda görülen çöp yığınlarıyla sürekli olarak karşılaşıyorlar. Belediye temizlik ve çöp toplama konusunda bu bölgede çok yetersiz kalıyor” dediler.
Bu konuda sürekli olarak belediyeye şikayet etmekten sıkıldıklarını ifade eden bölge sakinleri, “Tarihi bir bölge olan Suriçi’nin çöpe boğulması kabul edilemez bir durumdur. Burada kalan bölge sakinleri veyahut ziyaret eden turistler çöplerle yaşamak zorunda değildir” diyerek isyan ettiler.
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