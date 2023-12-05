12 yıl önce dolandırıldığı kişiden dolayı şimdi büyük mağduriyet yaşıyor

Ülkemizin tanınan esnaflarından olan Baloncu Mehmet olarak bilinen Mehmet Gökçe 2011 yılında kendisinden sigorta paralarını alarak dolandırıldığını iddia ettiği Suat Bozay isimli kişiden dolayı yaşadığı mağduriyeti bizlerle paylaşarak isyan etti.

Kendisi gibi Değirmenlik’li olan Suat Bozay isimli kişinin 2011 yılında Sosyal Sigorta’ya yatırması için kendisinden aldığı paraları yatırmadığını bu da yetmezmiş gibi 30 bin TL değerinde malını da alarak kendisine ödeme yapmadığını iddia eden Baloncu Mehmet “12 yıl önce sigortaya yatırması için verdiğim parayı yatırmadığını 2 yıl sonra öğrendim ancak bu kişi birçok kişiyi dolandırdığı için sürekli hapise girip çıkıyor. Bu nedenle de paramı alamadım ve o zaman sigorta parasını yatırmadığı için şimdi ben büyük mağduriyet yaşıyorum. Geçtiğimiz günlerde Sosyal Sigorta Dairesi’ne gidip emekli olmam için ne kadar yatırım yapmam gerektiğini sorduğumda aldığım cevap karşısında yıkıldım” dedi.

Kendisini dolandıran Suat Bozay isimli kişinin hayatını mahvettiğini iddia eden Mehmet Gökçe bu kişinin neden halen dışarda dolaştığını sorgulayarak başkalarının başının yanmaması için uyarıda bulundu.

