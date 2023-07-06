Alınan maaşlar yetmez oldu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son zamanlarda evden dışarıya adım attıkları zaman adeta para verme yarışına başladıklarını dile getirerek aldıkları maaşların kısa sürede tükendiğini dile getirdi.

Ay başında aldıkları maaşlarını daha ayın ilk günlerinden bitirme durumuna geldiklerini söyleyen vatandaşlarımız, “Bayram nedeniyle çocuklarımızı sevindirmek için onlara kıyafet ayakkabı, bizlere kıyafet ve ayakkabı alışverişi yaptıktan sonra, küçük bir market gezintisi sonrasında maaşımızın nerdeyse yarısı bitti” diye konuştular.

Daha ev kirası, elektrik, su ve telefon faturalarını ödemediklerini söyleyen vatandaşlarımız, “Anlayacağınız ayın yarısına gelmeden elimizde bir kuruş paramız kalmayacak” diyerek dert yandılar.

Vatandaşlarımız, yapılması planlanan asgari ücret artışının çok komik olduğunu ve ayrıca ülkede DPÖ tarafından açıklanan aylık hayat pahalılığı oranlarının gerçeği yansıtmadığını sözlerine eklediler.

