Ağıllardan yayılan silaj kokuları perişan ediyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, köylerinin dışında olan büyük çiftliklerin hayvanlarına yedirdikleri silajların kokusunun adeta kendilerini perişan ettiğini dile getirdiler.



Köylü vatandaşlarımız, ilkbahar aylarından hayvancılar tarafından gerek arpa buğdayların gerekse diğer otların yeşil biçilerek naylonlarla örtülerek elde edilen silaj ismi verilen hayvanlara verilen yem maddelerinin yaz aylarında açılıp parçalanarak hayvanlara verilmesi sırasında yayılan kötü kokunun dayanılmaz olduğunu ifade ettiler.

Geçmişte kış aylarında yayılan ağır çirkef kokularının yerini şimdilerde hayvanlara verilen silaj kokusunun almaya başladığını söyleyen vatandaşlarımız, “Özellikle geceleri ve rüzgarın esiş yönün ağıllardan taraf olduğu zaman evimizin bahçesinde oturamaz hale geliyoruz” diyerek yaşadıkları mağduriyeti sözlerine eklediler.

