banner583
banner676
Yollarda umursamaz sürücülere dikkat
Yollarda umursamaz sürücülere dikkat
20 0
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
58 0
 
Virüse davetiye!
Virüse davetiye!
1B 0
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
14 0
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
1.4B 0
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
46 0
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
30 0
banner661
banner682

Ağıllardan yayılan silaj kokuları perişan ediyor

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, köylerinin dışında olan büyük çiftliklerin hayvanlarına yedirdikleri silajların kokusunun adeta kendilerini perişan ettiğini dile getirdiler.

banner666
Ağıllardan yayılan silaj kokuları perişan ediyor
 
Köylü vatandaşlarımız, ilkbahar aylarından hayvancılar tarafından gerek arpa  buğdayların gerekse diğer otların yeşil biçilerek naylonlarla örtülerek elde edilen silaj ismi verilen hayvanlara verilen yem maddelerinin yaz aylarında açılıp parçalanarak hayvanlara verilmesi sırasında yayılan kötü kokunun dayanılmaz olduğunu ifade ettiler. 
Geçmişte kış aylarında yayılan ağır çirkef kokularının yerini şimdilerde hayvanlara verilen silaj kokusunun almaya başladığını söyleyen vatandaşlarımız, “Özellikle geceleri ve rüzgarın esiş yönün ağıllardan taraf olduğu zaman evimizin bahçesinde oturamaz hale geliyoruz” diyerek yaşadıkları mağduriyeti sözlerine eklediler.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.