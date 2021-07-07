Hava bozdu; risk modu off: FED tutanakları bekleniyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para, borsa ve piyasa analizi şöyle:
- Küresel mali piyasalar dün günün büyük bir bölümünde sakin bir seyir izledi. Takdir edersiniz ki, sıcak hava, covid sonrası bir nebze de olsun başlayan normalleşme derken, yaz rehavetini normal karşılamak gerekiyor. Bizler için de içerik üretmede zorlandığımız dönemlerde olduğumuz itiraf etmemiz gerekiyor.
- Dün sakin geçen günün ilk yarısında, Almanya'da açıklanan ZEW tüketici eğilim endeksinin tahminlerin çok altında kalması, EUR/USD paritesi üzerinde baskı kurarken, ABD seansının açılması ile küresel piyasaların tabir caizse altüst olduğunu gördük.
- Hatırlanacağı üzere, Pazartesi gününü tatil konumunda geçiren ABD piyasaları, dün tatilden satış düğmesine adeta basarak döndüğünü görüyoruz. Her ne kadar bu eğilimin arkasında somut bir neden göremesek de, sakin seyreden piyasaların hareketlendiğini ve risk iştahının dün çöktüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz.
- Risk iştahını azaldığı zaman, gemilerin yeniden limana sığınmak istediklerini pek ala biliyoruz. Dün de bu eğilimin etkili olması sonucu ABD Doları küresel bazda değer kazandı. Dolar endeksinin içerisinde en büyük paya sahip EUR'nun sabah ZEW endeksi ile boynunu aşağıya eğmesi sonrasında, küresel çapta başlayan risk-off modu, ABD Doları'nın sepet bazda değerini (DXY) 92,6'ya kadar taşıdı. Teknik manada 92,8 seviyesi üzeri kapanış durumunda, emniyet kemerini sıkıca bağlamak gerekebilir (bakınız grafik).
- DXY'nin değer kazanması, riskten kaçış eğiliminin güçlenmesi ile, ABD dolarının piyasa faizi olan 10 yıllık tahvil faizlerinin de alımları eşliğinde %1,35 seviyesine kadar gerileyerek son 5 ayın dibini test ettiğini görüyoruz.
- Doların elinin kuvvetlenmesi ile, son günlerin flaş yatırım aracı olan petrol, kıpırdayan gümüş ve altın da bu eğilimden nasibini fazlasıyla aldı. Brent cinsi petrol, bir önceki gün OPEC+'nın üretim artışı konusunda anlaşamaması sonucu 77,5 dolar ile 32 ayın yeni zirvesine yükselirken, dün %3'en fazla düşüşle 74 dolar seviyelerine gevşedi.
- Analizin devamı için aşağıdıdaki linke tıklayın:
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