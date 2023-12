SOSYAL MEDYANIN SESİ

Hiç keyfim yokken sabah sabah güldürdüler beni.

Emlak şirketi 10 katlı bir apartmanı komple satmak için ilan veriyor, millet sanki araba sorar gibi fiyat soruyor.

Ya, okuduklarını anlamadan soruyorlar, ya da yeni bitecek bir apt. alacak kadar millette milyarlarca para var.

Yoksa tamamını satmak için verilen bir ilana bu denli ilgi gösterip, fiyat soran olur mu?

(Nezihi Beyaz)



Zaten bu berbat yollarda bisikletle bir çukura düşsen yeter tahtalı köyü boylamaya,gerek yok başka araba vursun sana .Maşallah çukurlar avcı boy çukuru. Nerde bakacak nerde ilgilenecek olan. Ancak da gözleriynan bakarlar.Ne kadar görürlersa artık !!!

(Behiç Akır)



Hastalarımız ilaca ulaşamıyor.. İnsülin yok, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar yok… Paran varsa da ilaç yok. Bu ne menem bir dönem?

(Hüseyin Ekmekçi)



Bir ülkede yollara ulaşıma ve alt yapıya yatırım yapmaz trafiği hareketliliğini yavaşlatır iseniz 30 dk ulaşımı 60 dk ya çıkarırsanız insanlar içgüdüsel olarak acele eder hız yapar ve sonuç böyle olur .. ve ekonomik anlamda da yavaşlama olur her kesim bundan zarar görür..

(Emirali Hamit)



Genç birileri yitip gittiğinde her seferinde beyhude çabalar yüzümüze tokat gibi vuruyor... Ama o tokatın acısı çok çabuk unutuluyor... Ne birileri için zaman kaybetmeye, ne haksızlıklara karşı son Mohikan gibi savaşmaya, ne sevgisiz kalmaya ne de bu kadar yorulmaya gerek olduğunu anlıyor insan.... Hayat bu kadar işte...Her an kopmaya hazır ince bir iplik...

(Gizem Özgeç)



Dünyanın her köşesinde yaşayan insanlar vardır. Bunların kimileri engelli doğarlar, kimileri de sonradan olan kazalar nedeniyle engelli hale gelirler. Bu nedenle istisnasız herkes, aynı zamanda bir engelli adayıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de pek çok engelli insanımız vardır. Zihinsel engelli, ortopedik engelli, görme engelli, işitme engelli ve daha bir çok bakımdan engelli insanlar vardır. Bu insanlar isteyerek engelli olmamışlardır. Bu nedenle toplum içinde hak ettikleri sevgi ve saygıyı görmeleri ve onlara hayatlarını kolaylaştırıcı imkanlar sağlanması toplum ve devletin görevidir.

(Cemal Yetiş)