Ülker Lefkoşa Maratonu’nda görev alacak kişilerin eğitimleri tamamladı

Bu yıl 22 Ekim Pazar günü koşulacak Ülker Lefkoşa Maratonu için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde 3 kategoride koşulacak maratonun güvenli ve sorunsuz olması için federasyon eğitmenleri tarafından organizasyonda görev alacak öğrencilere iki gün boyunca eğitimler verildi. KKTC Atletizm Federasyonu ve görevliler yarışa hazır

21 kilometre, 10 kilometre ve 4 kilometre olmak üzere 3 kategoriden oluşan maratonda görev alacak YDÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Topluma Hizmet Bölümü öğrencilerine yönelik eğitim KKTC Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi Hasan Başaranel tarafından verildi.

BAŞARANEL: “HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA MARATON İÇİN EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ”

KKTC Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi Hasan Başaranel, eğitim programı kapsamında maratonda yardımcı olarak görev alacak öğrencilere maratonun kuralları, görev yerleri ve görev dağılımı ile ilgili eğitim verildiğini söyledi. Eğitimin oldukça faydalı geçtiğini belirten Başaranel, her yıl olduğu gibi bu yıl da 22 Ekim’de gerçekleştirilecek maraton için en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

ÇİPLİ SİSTEM İLE ELEKTRONİK ÖLÇÜM

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez IAAF ve AIMS tarafından uluslararası olarak onaylanmış maraton olan Lefkoşa Maratonu’nda bu yıl da yarışmacıların parkur derecelerini belirlemek için uluslararası atletizm yarışmalarında kullanılan çip sistemi yine devrede olarak. Çipli sistem sayesinde elektronik ölçüm sistemleri, yerdeki halı antenler vasıtasıyla, üzerindengeçen her çipin verisini algılar ve zamanı saniyenin %1’i hassasiyetiyle verir. Bu teknoloji, sadece başlangıç ve bitiş konumundaki zamanlamayı vermekle kalmayıp, muhtelif mobil teknolojiler vasıtasıyla ihtiyaç duyulan her ara mesafede de dereceleri anında ana sonuç tasnif merkezine ulaştırabilme kabiliyetine sahiptir.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ve Elite Hospital ile iş birliği

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği üyesi 10 fizyoterapist maraton esnasında ve sonrasında koruyucu fizyoterapi yöntemleri ve sakatlıklar olması durumunda spor fizyoterapisi uygulaması için orada olacak.

Maraton Sağlık sponsoru Elite Hospital tarafından maraton süresince olası acil durumlar için ambulans hazır olacak.

22 Ekim Pazar günü, tüm yarışlar ve etkinlik tamamlana kadar Lefkoşa’da bulunan ve belirtilen güzergahları kullanacak yurttaşların görevlilere, işaret ve işaretçilere uymaları önemle rica olunur.