banner913
banner932
“Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” yapılıyor
“Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” yapılıyor
21 0
Emrullah Turanlı: Yeni Ercan Havalimanı Turizm ve Yatırım İçin Önemli Fırsatlar Sunacak
Emrullah Turanlı: Yeni Ercan Havalimanı Turizm ve Yatırım İçin Önemli Fırsatlar Sunacak
16 0
 
Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgesi eğitimleri 6 Kasım’da gerçekleştirilecek
Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgesi eğitimleri 6 Kasım’da gerçekleştirilecek
18 0
Devler sahne alacak
Devler sahne alacak
21 0
“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”
“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”
26 0
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı
21 0
Cihangir, Kartal’ı avladı
Cihangir, Kartal’ı avladı
28 0
banner964

Kayıpsızlar Mağusa’da kozlarını paylaşacak

banner476

Süper ligin iki kayıpsız takımı Mağusa Türk Gücü ile Cihangir Cumartesi günü Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadında kozlarını paylaşacaklar

banner974
Kayıpsızlar Mağusa’da kozlarını paylaşacak
banner971
Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Ligin ilk 4 haftasını kayıpsız geçen Mağusa Türk Gücü ile Cihangir takımları ligin 5. haftasında karşı karşıya gelecekler.
Her iki takımda Cumartesi günü Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadında Saat:15:00’te oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyorlar.
Geçtiğimiz hafta sonu oynadıkları zorlu maçları farklı kazanan her iki takım teknik direktörü bu hafta sonu oynayacakları maç için kısa bir açıklamada bulundular.

ORALOĞLU: KOLAY MAÇ OLMAYACAK
Bayrak Radyosu’nda Osman Dinler’in sunduğu ‘Maç Sonu’ programına katılan Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, Ligin 5’inci haftasında 4’te 4 yapan diğer ekiplerden biri olan Cihangir ile karşılaşacakları maç öncesinde de kısa bir değerlendirme yapan Oraloğlu, “Cihangir de kayıpsız gidiyor. Hem bizim için, hem onlar için kolay maç olmayacak. Kendi sahamızdayız, kazanmak istiyoruz” diye konuştu.
DAVULUCU: UMARIM, BU SEZONDA DA GÜZEL BİR REKABETİMİZ OLUR
Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu ise, Ligin 5’inci haftasında lider Mağusa Türk Gücü ile oynayacakları maçın zor bir maç olacağını ifade ederek, “Rakibimizle geçen sezon iyi bir rekabetimiz olmuştu. Umarım, bu sezonda da güzel bir rekabetimiz olur.  Seyir zevki yüksek, kaliteli bir oyun olsun temennisinde bulunuyorum” dedi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.