Kayıpsızlar Mağusa’da kozlarını paylaşacak

Süper ligin iki kayıpsız takımı Mağusa Türk Gücü ile Cihangir Cumartesi günü Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadında kozlarını paylaşacaklar

Necati KÜLAHLILARAksa Süper Ligin ilk 4 haftasını kayıpsız geçen Mağusa Türk Gücü ile Cihangir takımları ligin 5. haftasında karşı karşıya gelecekler.Her iki takımda Cumartesi günü Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadında Saat:15:00’te oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyorlar.Geçtiğimiz hafta sonu oynadıkları zorlu maçları farklı kazanan her iki takım teknik direktörü bu hafta sonu oynayacakları maç için kısa bir açıklamada bulundular.ORALOĞLU: KOLAY MAÇ OLMAYACAKBayrak Radyosu’nda Osman Dinler’in sunduğu ‘Maç Sonu’ programına katılan Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, Ligin 5’inci haftasında 4’te 4 yapan diğer ekiplerden biri olan Cihangir ile karşılaşacakları maç öncesinde de kısa bir değerlendirme yapan Oraloğlu, “Cihangir de kayıpsız gidiyor. Hem bizim için, hem onlar için kolay maç olmayacak. Kendi sahamızdayız, kazanmak istiyoruz” diye konuştu.DAVULUCU: UMARIM, BU SEZONDA DA GÜZEL BİR REKABETİMİZ OLURCihangir teknik direktörü Toygar Davulcu ise, Ligin 5’inci haftasında lider Mağusa Türk Gücü ile oynayacakları maçın zor bir maç olacağını ifade ederek, “Rakibimizle geçen sezon iyi bir rekabetimiz olmuştu. Umarım, bu sezonda da güzel bir rekabetimiz olur. Seyir zevki yüksek, kaliteli bir oyun olsun temennisinde bulunuyorum” dedi.