İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı

Havalimanı’ndan giriş yaparken, iç çamaşırında 10 gram methamfetamine türü uyuşturucu tespit edilen Burak Yahşi tutuklandı

Havalimanı’ndan giriş yaparken, üzerinde yapılan aramada iç çamaşırında uyuşturucu madde bulunan Burak Yahşi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12 Aralık 2023 tarihinde saat 13.35’te Türkiye’den gelerek Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan 38 yaşındaki zanlı Burak Yahşi’nin eşyalarında ve üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde gizlenmiş vaziyette şeffaf renk naylon parçasına sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



