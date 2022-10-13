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Tazegül ve Gökalp, Gazi Maratonu’na katılıyor

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Tazegül ve Gökalp, Gazi Maratonu’na katılıyor
Ülke atletizminin başarılı uzun mesafe koşucularından Hakan Tazegül ve Yusuf Gökalp, Türkiye’de Gazi Maratonu’nda yarışacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından davet edilen KKTC Atletizm Federasyonu adına Hakan Tazegül ve Yusuf Gökalp, Gaziantep’te düzenlenecek Gazi Maratonu’na katılmak için 14 Ekim Cuma günü adadan ayrılacak. 16 Ekim Pazar günü gerçekleşecek maratonda sporcular 21 kilometrelik yarı maratonda başarılı olabilmek için koşacaklar. Sporcular 17 Ekim Pazartesi günü adaya dönüş yapacak.
 
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