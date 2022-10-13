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Dairelerde çeyrek finale yükselen takımlar belirlendi

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Dairelerde çeyrek finale yükselen takımlar belirlendi
Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda grup maçları tamamlandı. Kermiya-Ortaköy bölgesindeki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda devam eden turnuvada 8 takım çeyrek finale yükseldi.
A ve B grubunu ilk dörtte tamamlayan takımlar çeyrek finalde eşleştiler. Çeyrek final maçları 17 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak.
Program şöyle:
Saat 18.00: (A2-B3) G.Vergi Dairesi – Başbakanlık Devlet Piyangosu
Saat 19.00: (B1-A4) Polis Lefkoşa-Devlet Hastanesi
Saat 20.00: (B2-A3) İlköğretim Dairesi-Eğitim Ortak Hiz.Dairesi
Saat 21.00: (A1-B4) Merkezi Cezaevi-Tarım Bakanlığı
 
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