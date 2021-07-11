Taygunlu Fenerbahçe’den, Türkiye rekoru

Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Taygun Artan Özcihan, Ankara’da düzenlenen Spor Toto U18 Kulüpler Ligi 1. Kademe Yarışmalarına damga vurdu.

Türkiye’deki kulübü Fenerbahçe’ye 100 metre, 200 metre ve 4x100 metrede birincilik kazandıran Taygun, İsveç Bayrak yarışında ise takımı ile birlikte Türkiye rekoru kırdı.

Antrenörü Celal Keleş ile bulunduğu Ankara’da piste damga vuran Taygunlu Fenerbahçe, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

