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Berkem hayatının golünü attı

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Berkem hayatının golünü attı
Futbolcular Derneği başkanı ve Binatlı Spor Kulübü takım kaptanı Berkem Korbay hayatının imzasını atarak Faika Coşkun ile hayatını birleştirdi.
Berkem Korbay – Faika Coşkun çifti Diamond Hall’un romantik ortamında düzenlenen düğün töreni ile evlenirlerken, kalabalık davetli topluluğu çiftin mutluluğuna ortak oldu. Futbol camiasından birçok kişi Berkem’i bu özel gününde yalnız bırakmadı.
 
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