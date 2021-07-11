Berkem hayatının golünü attı

Futbolcular Derneği başkanı ve Binatlı Spor Kulübü takım kaptanı Berkem Korbay hayatının imzasını atarak Faika Coşkun ile hayatını birleştirdi.
Berkem Korbay – Faika Coşkun çifti Diamond Hall’un romantik ortamında düzenlenen düğün töreni ile evlenirlerken, kalabalık davetli topluluğu çiftin mutluluğuna ortak oldu. Futbol camiasından birçok kişi Berkem’i bu özel gününde yalnız bırakmadı.
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