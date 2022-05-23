Taygun’dan 200 metrede birincilik

Atletizmde genç yetenek Taygun Artan Özcihan, Kayseri’de düzenlenen Türkiye Liseler Atletizm Şampiyonası’nda bir ikincilik, bir birincilik elde ederek kürsüde yer aldı.

Bir süre önce ülkemizde düzenlenen Liseli Gençler Atletizm Şampiyonası finallerinde öğrenim gördüğü Girne Amerikan Koleji forması altında 100 ve 200 metrede birinci olan Taygun, Türkiye Liseler Atletizm Şampiyonası’nda ferdi olarak yarışmaya hak kazandı.

Taygun Cumartesi günü 100 metre branşında elde ettiği 10.85’lik derecesi ile Türkiye ikincisi oldu. Bu sezon 100 metredeki en iyi derecesine imza atan Taygun, Pazar günü 200 metrede yarıştı. 200 metrede -0.7 rüzgar ile 21.56’lık derecesi ile Taygun birinci olurken, kendisine ait KKTC Liseli Gençler rekorunu da yeniledi.

