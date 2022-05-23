Cemre Kara hasret giderdi

Galatasaray Hebsiburada kadın futbol takımında forma giyen genç ve başarılı Kıbrıslı kadın futbolcumuz Cemre Kara, sezonun tamamlanması ile döndüğü ülkemizde Gazimağusa’daki Kadın Futbol Şenliği’ne giderek arkadaşlarıyla hasret giderdi

Türkiye Futbol Federasyonu Turkcell kadınlar futbol süper lig A ve B grup olmak üzere 2 grubun yer aldığı ligde B grubunda mücadele eden Galatasaray Hebsiburada kadın futbol takımında forma giyen Kıbrıslı kadın futbolcumuz Cemre Kara ligin tamamlanmasının ardından tatil amaçlı ülkemize geri döndü. Sezon başından beri (2021-2022) Galatasaray Hebsiburada kadın futbol takımında forma giyen genç ve başarılı Kıbrıslı kadın futbolcumuz Cemre Kara, 4 asist, 1 golle sezonu tamamladı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen PR Plus Reklam Ajansı Direktörü Feriha Yiğittürk’ün sponsorluğunu üstlendiği Gazimağusa’daki Kadın Futbol Şenliğine katılan Mağusa Spor Akademisi’nin eski futbolcusu Cemre Kara’da organizasyonu yakından takip ederek, eski takım arkadaşlarına deste olarak hasret giderdi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından en son oynatılan 2018-2019 futbol sezonu KKTCELL Kadınlar liginde Mağusa Spor Akdemisi formasıyla namağlup şampiyonluk yaşayan Cemra kara, futbol hayatını Türkiye’de Galatasaray Hebsiburada kadın futbol takımında sürdürüyor. 29 Eylül 2001 doğumlu Cemra Kara, Mağusa Spor Akademisi (MSA) kadın futbol takımında 3 sezon başarılı bir şekilde forma giymiş ve tarihinde ilk kez namağlup şampiyon olarak çok önemli başarılar elde etmişti.

