Taygun ve Doğa, Türkiye ikincisi

Taygun Artan Özcihan ve Doğa Erek’ten Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nın ikinci gününde 200 metre branşında ikincilik elde ettiler

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler Taygun Artan Özcihan ve Doğa Erek, Turkcell Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda 200 metre branşında Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda yer alan şampiyonanın ikinci gününde atletlerimiz 200 metre branşında piste çıktı.200 metre branşının eleme serisinde Taygun Artan Özcihan 21.84, Doğa Erek ise 25.92’lik dereceleri ile final vizesi aldı.Taygun Artan Özcihan finalde koştuğu 21.68’lik derecesi ile Türkiye ikincisi olmayı başardı. Doğa Erek ise final yarışında kariyerinin en iyi derecesi olan 25.90’ı koşarak Türkiye ikinciliğine uzandı.Düzenlenen törenle atletlerimiz kürsüde yer alarak gümüş madalyalarını aldı.KKTC Atletizm Federasyonu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nın ikinci gününde her iki sporcumuzda büyük başarı elde ederek günü ikincilik ile tamamladılar ve kürsüde yerlerini alan sporcularımıza ikincilik madalyalarını antrenörleri Celal Keleş verdi.Her iki atletimizi gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik eder antrenörlerini kutlarız.Önümüzdeki hafta U-18 Milli Takımımız Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda olacak.”