Taygun rekorlarla Türkiye şampiyonu

Taygun Artan Özcihan, Celal Keleş’in antrenörlüğünde Türkiye U18 Şampiyonası’nda 100 metre finalinde 10.69’luk derecesi ile Türkiye şampiyonu olurken, 2 KKTC rekoru kırdı.

Türkiye U18 Şampiyonası’nda temsilcimiz ilk gün 10.87’lik derecesi ile hem serisini ilk sırada tamamlayarak final vizesi aldı, hem de Yiğitcan Hekimoğlu’na ait 10.93’lük KKTC rekorunu kırarak sevinç yaşadı. 100 metre finalinde de Taygun, harika performans sergileyerek Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken, rekoru geliştirip 10.69’luk derecesi ile Türkiye şampiyonu oldu.



