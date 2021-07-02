banner583
banner676
Bile bile zehir soluyoruz
Bile bile zehir soluyoruz
44 0
GG çocuklar için devrede
GG çocuklar için devrede
36 0
 
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
93 1
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
25 0
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
22 0
Nefes kesen maç İspanya'nın
Nefes kesen maç İspanya'nın
24 0
Mağusa Surları'nda yangın
Mağusa Surları'nda yangın
145 0
banner661
banner682

İkizler, Değirmenlik’in de radarında

banner476

banner666
İkizler, Değirmenlik’in de radarında
MiracleDeğirmenlik, Birinci Ligde yeni sezona iddialı girme adına gerçekleştirdiği transferlerine yenilerini eklemek için harekete geçti.
Miracle Değirmenlik, Çetinkaya’nın da transfer listesinde bulunan Hamitköy’ün deneyimli ikizleri Sabri – Raif Selden’i kadrosuna katmak istiyor. Hamitköy başkanı Evren Mannaş ile prensipte anlaşan Değirmenlik yönetimi, gelecek hafta içerisinde transferi bitirebilir.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.