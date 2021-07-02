İkizler, Değirmenlik’in de radarında

MiracleDeğirmenlik, Birinci Ligde yeni sezona iddialı girme adına gerçekleştirdiği transferlerine yenilerini eklemek için harekete geçti.
Miracle Değirmenlik, Çetinkaya’nın da transfer listesinde bulunan Hamitköy’ün deneyimli ikizleri Sabri – Raif Selden’i kadrosuna katmak istiyor. Hamitköy başkanı Evren Mannaş ile prensipte anlaşan Değirmenlik yönetimi, gelecek hafta içerisinde transferi bitirebilir.
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