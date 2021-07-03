Taygun'dan bir rekor daha

Milli atletimiz Taygun Artan Özcihan, bugün de yeni bir rekor kırdı.
Taygun Özcikan, Celal Keleş’in antrenörlüğünde Kütahya 'da düzenlenen Türkiye U18 Şampiyonası’nda 200 metre finalinde 21,58'lik derecesi ile Türkiye şampiyonu olurken, hem Türkiye hem de KKTC rekoru kırdı.
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