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Güney Kıbrıs'ta büyük yangın

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Güney Kıbrıs'ta büyük yangın
Güney Kıbrıs'ın Limasol bölgesinde Arakapas köyünde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü...
Öğle saatlerinde başlayan yangın saat 16.00 sıralarında köyün içine kadar ilerlemesi sonucunda köyün tahliyesine başlandı.
Rum haber ajanslarına bilgi veren Arkapas köyü Muhtarı Vasos Vasileiou: "Çok sayıda ev yandı. Yangın kontrolden çıktı, bir orada bir burada. Köyü tahliye etmeye çalışıyoruz... " dedi.
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