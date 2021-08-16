Şahlan Spor'un kupa gururu

Şahlan Spor Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Federasyonunun organize ettiği 2020 – 2021 Hentbol Sezonunda katılmış olduğu bütün kategorilerde kupa kazandı.

Girne Belediye başkanı NidaiGüngördü, 2020 – 2021 Hentbol Sezonunu büyük başarıyla tamamlayanŞahlan Spor Kadın Hentbol Takımını tebrik etmek ve kulüp ile ilgili bilgi almak için Şahlan Spor Kulübünü ziyaret etti.

Şahlan Spor Kulübünden ziyaretle ilgili yapılan açıklamada “Kulübümüz adına Nidai Güngördü’nün bize göstermiş olduğu duyarlılığa teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

