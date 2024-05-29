Sütçü: Buse’nin başarısı bizleri gururlandırıyor

Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü, 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen 77.Balkan Atletizm Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında altın madalya kazanarak Balkan Şampiyonu olan ülkemiz atleti Buse Savaşkan’a düzenlenen ödül töreninde madalyasını takdim etti.

Buse Savaşkan’ın gösterdiği performans ve elde ettiği başarılardan ötürü çok mutlu olduklarını dile getiren Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, bir Kıbrıslı Türk Atletin bu başarıları göstermesi hem kendilerini, hem de ülke insanını gururlandırdığını söyledi. Buse’nin başarılarının diğer sporcularımıza da örnek olacağını ve onları teşvik edeceğine inandığını dile getiren Sütcü, Buse Savaşkan’ın 7-12 Haziran 2024 tarihlerinde Roma’da düzenlenecek olan Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda da madalya kazanacağına inandığını anlattı.

Sütcü, Ağustos ayında Paris’te gerçekleştirilecek olan 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Buse’nin iyi bir derece elde edeceğini, Spor Dairesi olarak Buse Savaşkan ve diğer tüm başarılı sporculara destek vermeyi sürdüreceklerini, Buse Savaşkan’a olimpiyat yolunda başarılar dilediğini sözlerine ekledi.

