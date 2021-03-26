Şeyh: TRX yapabileceklerinizin sınırsızlığını hissettirir

Necati KÜLAHLILAR

Pandemiden sürecinden dolayı Voleybol Federasyonu faaliyetlerine henüz başlamazken, voleybol sporcuları bireysel olarak antrenmanlarını sürdürüyorlar.

Başarılı voleybolcu Lema Şeyh de bireysel olarak antrenmanlarla spora ara vermiyor. TRX antrenmanları yapan Lema Şeyh, "Hayatta istediğiniz her şeyi yapabileceğinizi bilecek kadar deli olun. Sadece kendi vücut ağırlığınızı kullanarak sayısız egzersiz yapmanıza olanak sağlayan TRX, size yapabileceklerinizin sınırsızlığını en güçlü hissettirebilecek ekipmanlardan biridir.” ifadelerini kullandı.



