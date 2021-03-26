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Kaymaklı Akademi start verdi

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Kaymaklı Akademi start verdi
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Sağlık Üst Kurulunun bireysel antrenman izni vermesinden sonra yıldız adaylarını eğiten Küçük Kaymaklı Akademi antrenmanlara başladı.
Küçük Kaymaklı tesislerinde yapılan ilk antrenman Küçük Kaymaklı Akademi eğitmeni Evrim Belge eşliğinde yapıldı. Bireysel antrenman teknik ile yapılan antrenmanlarda çocuklar eğitmeni Evrim Belge’nin direktifleri doğrultusunda, sağlık kurallarına uygun şekilde antrenmanlarını sürdürüyorlar.
 
 
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