Şehit Turgut Ortaokulu, Türkiye ikincisi

Şehit Turgut Ortaokulu, Türkiye’deki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mersin’de düzenlenen finallerde şampiyonluğu kıl payı kaçıran Şehit Turgut Ortaokulu Erkek Takımı, ikinci oldu

Şehit Turgut Ortaokulu (ŞTO) başarılarına bir yenisini daha ekleyerek erkeklerde Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi. Mersin’de düzenlenen finallerde şampiyonluğu kıl payı kaçıran Şehit Turgut Ortaokulu, ikinci olurken aynı zamanda bir rekor egalesi gerçekleştirdi, iki yeni KKTC okul sporları rekoru kırdı.

MERSİN’DE TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ

Ülkemizde düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Atletizm Finallerini şampiyon olarak tamamlayan Şehit Turgut Ortaokulu erkek takımı, Mersin’de 15-16 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 2023-2024 Öğretim Yılı Türkiye Okullararası Atletizm Birinciliğine katılım gösterdi. Hüseyin Eğitmen, Kenan Atakol ve Gönül Özkan’ın antrenörlüğünde, Ersin Doğaç’ın kafile başkanlığında finallerde yer alan Şehit Turgut Ortaokulu birincilik çekişmesi yaşanan son günde elde ettiği 605 puanla birincinin 8 puan gerisinde Türkiye ikincisi oldu. Elde edilen başarıda KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de Şehit Turgut Ortaokulu’nun yanında yer aldı.

İKİ REKOR, BİR EGALE

Şehit Turgut Ortaokulu, Türkiye Okullararası Atletizm Birinciliğinde kendisine ait bir rekoru egale ederken, iki KKTC okul sporları rekoru kırdı. ŞTO, 5x80 metre branşında Rüstem Efe Ced, Erman Alsakal, Soner Kaya, Hüseyin Takımcılar ve İbrahim Uysal Tunçbel ile 48.57’lik derecesi ile Türkiye birincisi olurken, kendilerine ait rekoru da egale etti. Cirit atma branşında mücadele eden Cem Özkul Şanlıer, 36,49’luk derecesi ile kendi KKTC okul sporları rekorunu kırdı. 2000 metre branşında ise Ali Kuşçu, 6:30.54’lük derecesi ile yeni rekorun sahibi oldu.

BAŞARILARINA BİR YENİSİNİ EKLEDİ

Şehit Turgut Ortaokulu, son yıllarda Türkiye’de kürsüden inmiyor. 2022 yılında Türkiye dördüncülüğü elde eden ŞTO, 2023 yılında Türkiye şampiyonluğu sevinci yaşamıştı. Şehit Turgut Ortaokulu bu yıl Türkiye ikinciliği ile başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.



