Ülkemizin başarılı atletizm sporcularından olan uzun mesafe atletlerimizden Mehmet Sakallı’nın sponsoru Dem’s Construction Ltd. oldu. 22 Ekim Pazar günü Lefkoşa Maratonu'na katılacak olan ve hedefi ilk üç olan Sakallı yapılan sponsorlukla ilgili şu düşünceleri paylaştı:

2023-2024 yılı için sponsorluğumu üstlenen ve bana her türlü desteği esirgemeyen Dem’s Construction şirketine teşekkürlerimi sunarım. Her branşta; spora ve sporcuya her türlü desteğiyle tanınan Dem’s Construction şirketinin Direktörü Süleyman Can Bey’e atletizme de desteğimden dolayı bizzat teşekkürlerimi bir borç bilirim. 22 Ekim Pazar günü Lefkoşa Maratonu öncelikli olmak üzere önümüzdeki diğer yarışlarda da Dem’s Construction Şirketini ve Süleyman Can Beyi en iyi şekilde temsil etmek beni onurlandıracaktır.