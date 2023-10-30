Sakallı’dan ‘Ironman 70.3 Türkiye’ yarışında ikincilik

Ülkemizin başarılı atletizm sporcularından Mehmet Sakallı ve ekibi önemli bir başarıya daha imza attı.

Sakallı geçtiğimiz hafta sonu Antalya’nın Belek ilçesinde gerçekleşen ‘Ironman 70.3 Türkiye’ yarışında takımıyla birlikte ikincilik elde etti.

Dünyanın birçok ülkesinden yaklaşık 1500 sporcunun katıldığı yüzme, bisiklet ve koşu formatında ‘Ironman 70.3 Türkiye’ yarışında genel klasmanda 2. Sırada yarışı tamamlayan Sakallı ve ekibi ülkemiz bayrağını dalgalandırarak gururlandırdı.

Duygun Yurteri’nin 1,9 km yüzmede, Şevket Türel’in 90 km bisiklette ve Mehmet Sakallı’nın 21 km koşuda elde ettikleri başarılı sonuçlar neticesinde takım olarak 2.’lik elde etti.

Sakallı yarış sonrası yaptığı açıklamada “Dünyanın birçok ülkesinden sporcunun katıldığı bu yarışta genel klasmanda ikinci olarak büyük bir başarıya imza attık. Bu başarıda katkıları olan sponsorum Dem’s Cons. Ltd direktörü Süleyman Can ve Volkan beye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ülkemizin bayrağını en iyi şekilde dalgalandırdığımız için mutluyum” dedi.

