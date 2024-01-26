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Sakallı: Tesisler başarıya büyük etkendir

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Sakallı: Tesisler başarıya büyük etkendir
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Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, milli atletimiz Ada Kafa ve antrenörü Hasan Maydon'u antrenmanda ziyaret etti.
Başkan Sakallı "Yurtdışındaki imkanların ülkemiz sporcularına da sağlanması, ülkemizin tesis kazanması ve çocuklarımızın da bu imkanlardan faydalanması için Spor Dairesi ile işbirliğimizi ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Başarıda tesis ve tesis koşullarının büyük etken olduğunu biliyoruz ve atletlerimizin daha iyi koşullarda antrenman yapabilmesi içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ada'nın ve tüm atletlerimizin açık ve kapalı atletizm sahalarında antrenman yapmaları performansları için büyük farklar yaratacaktır. Ada’nın bugün soğuk ve yağmur nedeniyle kapalı spor salonunda çalışması yerine bir atletizm sahasında çalışmasını elbet gönül isterdi. Umuyorum hep birlikte o günleri de göreceğiz ve kutlayacağız." dedi.
ATLETLERİMİZ İMKANSIZLIKLARA RAĞMEN PES ETMİYOR!
Milli atletimiz soğuk ve yağışlı hava nedeniyle kapalı spor salonunun tribün bölümünde antrenmanlarını yapıyor. Tüm imkansızlıklara rağmen pes etmeyen ve antrenmanlarını zor koşullar altında tamamlayan atletimizi, başkanımız ziyaret etti.
Antrenörü Hasan Maydon, 'kapalı atletizm sahasında şu an antrenman yapıyor olmayı elbet bizde isterdik ama imkansızlıklar ne sporcularımı ne de beni durduramaz, Ada’nın, Şubat ayında Bursa'da yapılacak olan salon şampiyonasında kürsüde olmasını hedefliyoruz', dedi.
Milli sporcumuz Ada Kafa, Şubat ayında Bursa'da düzenlenecek olan Türkiye U16 Salon Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.
 
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