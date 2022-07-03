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Ramil Guliyev altın madalyanın sahibi oldu

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19. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcumuz Ramil Guliyev, atletizm erkekler 200m finalinde 20.21'lik derecesiyle altın madalya kazandı

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Ramil Guliyev altın madalyanın sahibi oldu
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, dünya ve Avrupa şampiyonu atlet Guliyev, 200 metre finalinde piste çıktı.
Yarışı 20.21'lik dereceyle ilk sırada tamamlayan Guliyev, bu sezonun en iyi derecesine ulaşırken, Akdeniz Oyunları'nda bu kategoride üst üste ikinci kez altın madalyaya ulaştı.
Yarışı ,İtalyan Diego Aldo Pettorossi 20.65'lik zamanıyla gümüş, İspanyol Daniel Rodriguez Serrano ise 20.78'lik süresiyle üçüncü sırada tamamladı.
 
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