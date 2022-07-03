Fenerbahçe’de 11 şekilleniyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, futbolcularından en yüksek verimi almanın hesaplarını yapıyor. Birçok mevkide büyük mücadele yaşanan sarı lacivertlilerin 11'i yavaş yavaş şekillenmeye başladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 11’ni netleştiriyor.

Portekizli teknik adam, hazırlık maçlarında 4-4-2 dizilişini tercih etti.

Altay Bayındır, Bright Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu ve takımda kalması halinde Kim Min Jae formaya en yakın isimler...

Güney Koreli stoperin partnerinin Serdar Aziz ya da Attila Szalai olması bekleniyor.

Orta sahada Zajc, Crespo ve Mert Hakan Yandaş'ın isimleri öne çıkıyor.

Tecrübeli futbolcu Gustavo’nun şansı ise her geçen gün azalıyor.

İsmail Yüksek’e güvenen Jesus’un, genç oyuncudan memnun olduğu ve nihai kararını ilerleyen günlerde vereceği öğrenildi.

Portekizli çalıştırıcı, orta sahanın hücum bölgesinde ve kanatlarda birçok alternatif denedi.

Lincoln Henrique; Jesus’un vazgeçilmezlerinden biri olarak dikkat çekti.

Fenerbahçe’de en büyük rekabetin yaşandığı hücum bölgesinde Bruma, Rossi, Arda, İrfan, Emre Mor ve Pelkas’ın kamp performansları belirleyici olacak.

Santrfor rotasyonunda Serdar Dursun, Valencia ve Berisha öne çıkmaya çalışıyor.

Kampta da beklentilerin gerisinde kalan Samatta’nın ise takımda kalma olasılığı düşük.

