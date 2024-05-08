Galatasaray'da Icardi rüzgarı

Mauro Icardi, Galatasaray forması giydiği iki sezonda toplam 53 kez fileleri sarsmayı başardı. Arjantinli futbolcu, sarı kırmızılı kulüpte en çok gol atan 3'üncü yabancı oyuncu oldu

Mauro Icardi, golleri ve asistleriyle Galatasaray'ın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor. Arjantinli futbolcu, sarı kırmızılı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 44 resmi karşılaşmada görev yaptı.

Sezon ortasında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre iğneyle sahaya çıkan Icardi, 9 maçta forma giyemedi.

Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Icardi, takımının da en skorer futbolcusu oldu.

44 maçta 30 kez fileleri havalandıran Arjantinli oyuncu, 11 de asist yaptı.

İki sezonda Galatasaray formasıyla 53 kez fileleri sarsan tecrübeli futbolcu, Bafetimbi Gomis'i geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü üçüncü yabancı futbolcusu oldu.

Listenin ilk sırasında 72 golle Gheorghe Hagi, ikinci basamağında ise 61 golle Milan Baros bulunuyor.

Mauro Icardi, geçen sezon olduğu gibi son haftaları boş geçmiyor.

Arjantinli futbolcu, geçen sezonun son 9 maçında 13 gol 1 asist üreterek şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.

31 yaşındaki golcü, bu sezonda ise son 7 lig maçında 9 kez fileleri sarstı ve 2 de gol pası verdi.

Icardi, 23 golle ligdeki gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

