Özlem Soydan’dan Türkiye üçüncülüğü

İzmir’de 18-19 Temmuz tarihlerinde düzenlen Naili Moran Yaş Grupları Final Yarışması’nda genç atletlerimizden Özlem Soydan, üç dalda elde ettiği 227 puanla Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerimiz Naili Moran Yaş Grupları Atletizm Final Yarışması’nda başarıyla yarıştı. Kafilede yer alan Özlem Soydan, Türkiye üçüncüsü olma başarısı göstererek gururlandırdı.

Naili Moran Yaş Grupları Atletizm Final Yarışması, İzmir’de 18-19 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. Hüseyin Eğitmen’in başkanlığını yaptığı kafilede Özlem Soydan, Erdinç İnçay ve Kaan Öztürk sporcu olarak yer aldı.

Statü gereği her sporcunun üç farklı branşta yarışarak elde ettiği puanlarla genel sıralama belirlenen yarışmada 2011 doğumlu Özlem Soydan, 60 metre branşında 8,50’lik derecesi ile ikinci, yüksek atlamada 1,35 ile birinci, uzun atlamada ise 4,56 ile altıncı oldu. Toplamda 227 puan elde eden Soydan, Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Bir diğer sporcumuz 2011 doğumlu Erdinç İnçay, 60 metre branşında 9,21 ile on altıncı, yüksek atlamada 1,59 ile birinci, uzun atlamada 4,33 ile on birinci oldu. Toplamda 225 puan elde eden İnçay, genel sıralamada on üçüncü olarak yarışı tamamladı.

2010 doğumlu sporcumuz Kaan Öztürk ise 60 metre branşında 8,85 ile yirmi dördüncü, fırlatma topunda 48,80 ile on beşinci, uzun atlamada ise 4,91 ile dokuzuncu oldu. Toplamda 675 puan elde eden Öztürk, Türkiye on üçüncüsü oldu.