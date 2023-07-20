Arena’da 5 günde 132 maç oynandı

Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde 5. gün karşılaşmaları önceki akşam tamamlandı.
Osman Çetintaş Büyükler Kategorisinde Bayanlarda Çeyrek Finalistler , Erkeklerde Yarı Finalistler , Yıldız Kızlar kategorisinde Çeyrek Finalistler , Yıldız Erkeklerde Yarı Finalistler belli oldu.
Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde önceki akşam 20 müsabaka oynandı. 5. Gün karşılaşmaları sonucunda 132 karşılaşma tamamlanmış oldu.
Osman Çetintaş Büyük Bayanlar kategorisinde Grup sonuçları
A Grubu 1. Sahra-Azra
A Grubu 2. Lema-Zalihe
B Grubu 1. Nehir-Şerifnaz
B Grubu 2. Çağla -Eylem
C Grubu 1. İsmihan-Selin
C Grubu 2. Kardelen -Selen
D Grubu 1. Kayra -Diyar
D Grubu 2. Seran -Sima
Çeyrek Final eşleşmeleri
Sahra-Azra/Kardelen-Selen
İsmihan -Selin/Lema-Zalihe
Nehir-Şerifnaz/Seran-Sima
Kayra-Diyar/ Çağla Eylem
Osman Çetintaş Büyük Erkekler Kategorisinde Grup Sonuçları
A Grubu 1. Umut-Rufaro
A Grubu 2. Ferdi-Oktay
B Grubu 1. Kemal-Aliosman
B Grubu 2. Salih -Cafer
Yarı Final eşleşmeleri
Umut-Rufaro/Salih-Cafer
Kemal-Aliosman/ Ferdi-Oktay
YILDIZ KIZLAR SON 16 KARŞILAŞMALARININ ARDINDAN ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
GMBÇS 1-GMBÇS 5
MGA 1- GMBÇS 3
GMBÇS 2-MGA 4
ESENTEPE 2-GMBÇS 4
Yıldız Erkekler Kategorisinde Yarı Final eşleşmeleri
GMBÇS 1- GMBÇS 4
DAÜ 4- DAÜ 1
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