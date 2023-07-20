Arena’da 5 günde 132 maç oynandı

Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde 5. gün karşılaşmaları önceki akşam tamamlandı.

Osman Çetintaş Büyükler Kategorisinde Bayanlarda Çeyrek Finalistler , Erkeklerde Yarı Finalistler , Yıldız Kızlar kategorisinde Çeyrek Finalistler , Yıldız Erkeklerde Yarı Finalistler belli oldu.

Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde önceki akşam 20 müsabaka oynandı. 5. Gün karşılaşmaları sonucunda 132 karşılaşma tamamlanmış oldu.

Osman Çetintaş Büyük Bayanlar kategorisinde Grup sonuçları

A Grubu 1. Sahra-Azra

A Grubu 2. Lema-Zalihe

B Grubu 1. Nehir-Şerifnaz

B Grubu 2. Çağla -Eylem

C Grubu 1. İsmihan-Selin

C Grubu 2. Kardelen -Selen

D Grubu 1. Kayra -Diyar

D Grubu 2. Seran -Sima

Çeyrek Final eşleşmeleri

Sahra-Azra/Kardelen-Selen

İsmihan -Selin/Lema-Zalihe

Nehir-Şerifnaz/Seran-Sima

Kayra-Diyar/ Çağla Eylem

Osman Çetintaş Büyük Erkekler Kategorisinde Grup Sonuçları

A Grubu 1. Umut-Rufaro

A Grubu 2. Ferdi-Oktay

B Grubu 1. Kemal-Aliosman

B Grubu 2. Salih -Cafer

Yarı Final eşleşmeleri

Umut-Rufaro/Salih-Cafer

Kemal-Aliosman/ Ferdi-Oktay

YILDIZ KIZLAR SON 16 KARŞILAŞMALARININ ARDINDAN ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

GMBÇS 1-GMBÇS 5

MGA 1- GMBÇS 3

GMBÇS 2-MGA 4

ESENTEPE 2-GMBÇS 4

Yıldız Erkekler Kategorisinde Yarı Final eşleşmeleri

GMBÇS 1- GMBÇS 4

DAÜ 4- DAÜ 1

